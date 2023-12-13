Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс 13 декабря выступил на дебатах в парламенте. На них ультраправый политик, который может стать новым премьер-министром Нидерландов, объяснил свое отношение к стране-агрессорке.

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Что этому предшествовало

Ранее Герт Вилдерс хвалил Владимира Путина. Поэтому, как пишет издание, российские каналы приветствовали его победу на выборах 22 ноября и позиционировали это как успех Кремля.

Поэтому Вилдерс решил убедить местных законодателей, что он не является другом Москвы.

Что сказал Вилдерс о России и Украине

На дебатах Вилдерс назвал президента государства-террориста ужасным диктатором, а саму Россию – агрессором.

Путин – ужасный диктатор,

– подчеркнул нидерландский политик.

Несмотря на это, он выступил за сокращение поддержки для Украины. Он объяснил это тем, что Киев пытается получить помощь от ключевых западных союзников, а Нидерланды сейчас вроде бы не в состоянии себя защитить.

Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну,

– заявил потенциальный глава правительства.

К слову, Вилдерс хочет создать коалицию вместе с "Новым общественным договором", "Движением фермеров и граждан" и некоторыми другими партиями. Эти две упомянутые политсилы выступали против предоставления финансовой помощи нашему государству и скептически относились к предоставлению Украине членства в ЕС.

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