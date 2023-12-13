Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс 13 грудня виступив на дебатах у парламенті. На них ультраправий політик, який може стати новим прем'єр-міністром Нідерландів, пояснив своє ставлення до країни-агресорки.

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Що цьому передувало

Раніше Герт Вілдерс хвалив Владіміра Путіна. Тому, як пише видання, російські канали вітали його перемогу на виборах 22 листопада та позиціювати це як успіх Кремля.

Через це Вілдерс вирішив переконати місцевих законодавців, що він не є другом Москви.

Що сказав Вілдерс про Росію та Україну

На дебатах Вілдерс назвав президента держави-терориста жахливим диктатором, а саму Росію – агресором.

Путін – жахливий диктатор,

– наголосив нідерландський політик.

Попри це він виступив за скорочення підтримки для України. Він пояснив це тим, що Київ намагається отримати допомогу від ключових західних союзників, а Нідерланди зараз нібито не в змозі себе захистити.

Ми вважаємо, що не повинні надавати військову підтримку Україні, поки ми не в змозі захистити нашу власну країну,

– заявив потенційний голова уряду.

До слова, Вілдерс хоче створити коаліцію разом з "Новим суспільним договором", "Рухом фермерів і громадян" й деякими іншими партіями. Ці дві згадані політсили виступали проти надання фінансової допомоги нашій державі та скептично ставилися щодо надання Україні членства в ЄС.

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