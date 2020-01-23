Отлов призывников: Загороднюк прокомментировал действия работниками военкоматов

Во время призывной кампании нужно действовать в соответствии с определенным порядком, а не насильственными методами. Однако в случае уклонения призывник должен отвечать.

Есть четко выписан порядок, постановление Кабмина и Закона, каким образом должно происходить оповещение призывника. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире "1+1".

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Загороднюк отметил, что сейчас вводится линия правовой помощи, куда можно обращаться по поводу нарушений во время призывной кампании.

Мы категорически не воспринимаем информацию, когда совершают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и т.д.,

– добавил министр.

При этом он отметил, что самого призывника в случае уклонения от срочной службы ждет административная и уголовная ответственность.

Важно! Загороднюк также считает, что призыв в Украине должен быть короче, а военнослужащих срочной службы надо привлекать к службе по контракту. По его словам, если уменьшить срок срочной службы в украинской армии и ввести качественную подготовку бойцов, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе в боевых частях (не в зоне ООС).

16 января президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную военную службу. Согласно указу, весной и осенью будут призывать в обязательном порядке украинцев в возрасте от 20 до 27 лет. Юноши от 18 до 20 лет смогут служить по собственной инициативе.



Кто может получить отсрочку от срочной службы в армии Украины / Инфографика 24 канала



Кто может получить освобождение от срочной службы в армии Инфографика 24 канала