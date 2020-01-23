Вилов призовників: Загороднюк прокоментував дії працівників військкоматів

Під час призовної кампанії потрібно діяти відповідно до визначеного порядку, а не насильницькими методами. Однак у разі ухилення призовник повинен відповідати.

Є чітко виписаний порядок, постанова Кабміну і Закону, яким чином має відбуватися повідомлення призовника. Про це сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі "1+1".

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Загороднюк наголосив, що зараз вводиться лінія правової допомоги, куди можна звертатися з приводу порушень під час призовної кампанії.

Ми категорично не сприймаємо інформацію, коли здійснюють насильницькі приводи, ловлять на вулиці, дискотеках, у чергах абітурієнтів і так далі,

– додав міністр.

При цьому він зазначив, що самого призовника у разі ухилення від строкової служби чекає адміністративна й кримінальна відповідальність.

Важливо! Загороднюк також вважає, що призов в Україні повинен бути коротшим, а військових строкової служби треба залучати до служби за контрактом. За його словами, якщо зменшити термін строкової служби в українській армії і ввести якісну підготовку бійців, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу в бойових частинах (не в зоні ООС).

16 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Згідно з указом, навесні і восени призиватимуть в обов'язковому порядку українців віком від 20 до 27 років. Юнаки від 18 до 20 років зможуть служити за власною ініціативою.



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