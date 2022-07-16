В сети показали видео ужасающих разрушений после удара россиян по Виннице

После ракетного удара россиян по Виннице появляются все больше новых и жутких подробностей. Между тем в сети распространяют последствия вражеского обстрела, чтобы весь мир увидел и наконец признал россию страной-террористом.

Ракетная атака оккупантов по центру Винницы 14 июля унесла жизни по меньшей мере 23 человек, 3 из которых – дети.

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На видео видно, что в Доме офицеров полностью провалилась крыша. Ранее сообщалось, что теперь здание подлежит сносу.

В "Юбилейном", который еще можно восстановить, выбило окна на всех этажах. Люди, находившиеся в доме быта, получили значительные осколочные ранения.

Последствия вражеского удара

Кроме Дома офицеров и "Юбилейного", в результате удара повреждены и разрушены ориентировочно 55 многоквартирных и частных жилых домов. После попадания ракеты на месте удара начался сильный пожар, который перекинулся на автостоянку. Повреждены 40 автомобилей, некоторые невинные люди попали в огненную ловушку. В частности, маленький мальчик, который ждал своего дядю в припаркованном авто.

Всего за помощью в больницы обратилось 197 пострадавших. Из них 80 госпитализированы.

По разным данным, без вести пропали 8 – 11 человек.

По состоянию на 15:00 15 июля спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 50% общей площади объектов.

Не выдержали даже дорожные знаки

В сети распространяют фото дорожного знака в центре Винницы. При взрыве металлический знак, висевший на столбе и указывавший направление движения, буквально обкрутился вокруг столба. Так что можно представить, насколько мощным был удар.

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