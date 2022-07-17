В результате удара по Виннице погиб журналист Владимир Даценко

российские убийцы 14 июля обстреляли центр Винницы. Они убили 24 мирных жителя.

Глава общественной организации "Дорожный контроль Винница" Владимир Затайдух сообщил, что среди жертв был журналист Владимир Даценко. Мужчина также был волонтером и добровольцем.

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"Не верю. Братишка, ты для меня будешь всегда самый-самый. Как так? Друг, я помню каждый момент, помню каждый твой поступок. Друг, ты действительно пример для всех. Я всегда буду благодарить жизнь, что мы с тобой знакомы. Как же мне не хватит твоего надежного плеча. Ты всегда останься в наших сердцах. Спи с миром", – написал Затайдух.

Что известно о Даценко

Владимир Даценко работал в газете "Дорожный контроль Винницы". Он помогал патрулировать Винницу, а затем присоединился как доброволец к рядам Вооруженных Сил Украины. Мужчина 14 июля находился с побратимами из "Айдара" в медицинском центре, который атаковали россияне ракетой.

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В комментарии для Суспільного Затайдух рассказал, что Владимир месяц пытался попасть в армию, хотя его не мобилизовали.

"Это человек с большим сердцем, которого не призывали, он сам добивался месяц, чтобы пойти защищать нашу страну. Владимир ушел добровольцем. Его никто не хотел брать, а он сам добровольцем добился и ушел", – сказал Затайдух.

Прощание с погибшей девочкой

По данным Института массовой информации, Даценко стал 34-м журналистом, убитым россиянами с 24 февраля.

В результате российской ракетной атаки погибла 4-летняя Лиза Дмитриева. Ее мама Ирина до сих пор находится в больнице с тяжелыми травмами.

Бабушка девочки рассказала, что во время ракетных обстрелов Ирина и Лиза направлялись на занятия к логопеду. Церемония прощания с девочкой прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

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