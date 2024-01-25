"Секретная миссия головастика Эдика": в сети оценили шутку водоканала Винницы

В одной из винницких групп женщина написала о головастике в воде из крана. После этого местный водоканал создал веселый пост.

Предприятие "Винницаоблводоканал" шутливо отреагировало на вброс о головастике в воде. На странице поставщика в соцсетях появилась целая биография Эдика.

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Что написал водоканал

На предприятии посмеялись над историей о головастике на Подолье.

Сегодня в одной из винницких групп женщина написала, что ей сказала знакомая, а знакомой сказала соседка, что видела в воде из-под крана на Подолье... головастика! Тут мы, друзья, и должны поделиться с вами уже не тайной информацией,

– говорится в сообщении.

"Винницаоблводоканал" заявил, что эта рыба-головастик, которую зовут Эдик, на самом деле является "универсальной разработкой лучших мировых лабораторий" с целью исследования состояния водопроводных труб. Его отправили на Подолье с "секретной миссией".



Тот самый головастик Эдик / Фото предприятия "Винницаоблводоканал"

Эдик прошел большой конкурсный отбор среди других головастиков, доказал свою моральную и физическую устойчивость, показал лучшие результаты в тактической подготовке по преодолению 10-километрового расстояния, сдал экзамен на доскональное знание водопроводных труб от улицы Киевской до микрорайона Подолье и путем голосования был избран единственным претендентом на выполнение сложного и опасного задания,

– пошутил поставщик.

В водоканале заметили, что Эдик не справился с маскировкой, поскольку его увидели. Однако головастика заранее проинструктировали, что в таких случаях надо спихивать все на водоканал и жаловаться на "плохую воду".

"Путешествие вокруг водоканала" Эдик должен был осуществить за 100 дней, и героически преодолевал препятствия на своем пути, пока не ошибся адресом и не выплыл случайно у той соседки. Моральное и физическое истощение берут свое – трудно головастику 100 дней грести лапками (или что там у них),

– отметили в водоканале.

"Винницаоблводоканал" в шутку призвал всех, кто увидит Эдика, вернуть его за вознаграждение. В конце сообщения поставщик заверил в круглосуточном контроле качества услуг и отметил, что за все 111 лет существования предприятия в водопроводной воде не было зафиксировано ни одного головастика.

Пользователи соцсетей этот сообщение оценили. Они похвалили коммуникацию и пошутили, что российская пропаганда использует историю об Эдике в своих вбросах обиолабораториях в Украине.

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