В Виннице, Житомире и Черниговской области – воздушная тревога

В Житомире и Виннице 10 марта, в 3:34 известили о воздушной тревоге. Через минуту сирены завыли в городе Остер Черниговской области.

Сразу в нескольких населенных пунктах в ночь на 10 марта известили об опасности очередной атаки российских захватчиков.

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Воздушная тревога в Виннице, Житомире, городе на Черниговщине

Сначала сирены сообщили о воздушной тревоге в Житомире и Виннице. Это произошло в 3:34. Только через минуту сирены завыли в городе Остер, что в Черниговской области.

Местных жителей просят немедленно спуститься в укрытие и находиться там до отмены сигнала о тревоге.

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