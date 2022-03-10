В Виннице, Житомире и Черниговской области – воздушная тревога
10 марта 2022 , 03:39Читати новину українською
В Житомире и Виннице 10 марта, в 3:34 известили о воздушной тревоге. Через минуту сирены завыли в городе Остер Черниговской области.
Сразу в нескольких населенных пунктах в ночь на 10 марта известили об опасности очередной атаки российских захватчиков.
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Воздушная тревога в Виннице, Житомире, городе на Черниговщине
Сначала сирены сообщили о воздушной тревоге в Житомире и Виннице. Это произошло в 3:34. Только через минуту сирены завыли в городе Остер, что в Черниговской области.
Местных жителей просят немедленно спуститься в укрытие и находиться там до отмены сигнала о тревоге.
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