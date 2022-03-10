Одразу у кількох населених пунктах у ніч на 10 березня сповістили про небезпеку чергової атаки російських загарбників.

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Повітряна тривога у Вінниці, Житомирі, місті на Чернігівщині

Спершу сирени повідомили про повітряну тривогу у Житомирі та Вінниці. Це сталося о 3:34. Лише через хвилину сирени завили у місті Остер, що в Чернігівській області.

Місцевих жителів просять негайно спуститися в укриття та перебувати там до скасування сигналу про тривогу.

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