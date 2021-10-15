В Виннице – нашествие лис: разгуливают по городу в поисках еды

В Виннице зафиксировали нашествие лис. Несколько дней подряд местные снимали на камеру животных на улицах и вблизи многоэтажек.

Лисы свободно разгуливают по городу, в то же время животные не боятся ни людей, ни машин. В лесном хозяйстве назвали нашествие лисов проблемой.

Обратите внимание В поселке на Волыни ввели карантин из-за бешенства у лисы

Хищников развелось столько, что в поисках пищи животные вынуждены идти в город. В то же время людей призвали ни в коем случае не приближаться к хищникам и не кормить их, ведь лисы могут распространять бешенство.

Опасность бешенства для людей

В поселке на Волыни в начале октября 2021 года объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили именно у лисы, которую задушила местная собака. Впоследствии сын владельца собаки сделал фото с мертвым животным в руках.

Из-за случая бешенства в поселке в Луцкой райадминистрации созвали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где и приняли решение об объявлении карантина.

Нашествие животных в Украине: последние новости

Летом 2021 года курортная Кирилловка страдала от медуз, которые заполонили весь морской берег. 4 августа в Кирилловке пляжи были переполнены трупами медуз. Вероятно, их выбросило на берег после очередного шторма.

В сентябре в Запорожье зафиксировали нашествие черепах. В центральном парке отдыха у пресмыкающихся произошел бэйби-бум.

В то же время в Ивано-Франковской области специалисты зафиксировали нашествие мышей, которые могут уничтожить посевы озимых культур.