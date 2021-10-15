В Виннице – нашествие лис: разгуливают по городу в поисках еды
Источник:ТСН
В Виннице зафиксировали нашествие лис. Несколько дней подряд местные снимали на камеру животных на улицах и вблизи многоэтажек.
Лисы свободно разгуливают по городу, в то же время животные не боятся ни людей, ни машин. В лесном хозяйстве назвали нашествие лисов проблемой.
Обратите внимание В поселке на Волыни ввели карантин из-за бешенства у лисы
Хищников развелось столько, что в поисках пищи животные вынуждены идти в город. В то же время людей призвали ни в коем случае не приближаться к хищникам и не кормить их, ведь лисы могут распространять бешенство.
Опасность бешенства для людей
В поселке на Волыни в начале октября 2021 года объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили именно у лисы, которую задушила местная собака. Впоследствии сын владельца собаки сделал фото с мертвым животным в руках.
Из-за случая бешенства в поселке в Луцкой райадминистрации созвали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где и приняли решение об объявлении карантина.Обратите внимание! После появления симптомов бешенства заболевание почти всегда заканчивается летально. Вирус распространяется по центральной нервной системе, тогда и развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.
Нашествие животных в Украине: последние новости
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