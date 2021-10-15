Лисиці вільно розгулюють містом, водночас тварини не бояться ані людей, ані машин. У лісовому господарстві назвали нашестя лисів проблемою.

Зверніть увагу В селищі на Волині ввели карантин через сказ у лисиці

Хижаків розвелося стільки, що у пошуках їжі тварини змушені йти до міста. Водночас людей закликали в жодному разі не наближатися до хижаків і не годувати їх, адже лисиці можуть поширювати сказ.

Небезпека сказу для людей

В селищі на Волині на початку жовтня 2021 року оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили саме у лисиці, яку задушив місцевий собака. Згодом син власника собаки зробив фото з мертвою твариною у руках.

Через випадок сказу в селищі в Луцькій райадміністрації скликали засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, де й ухвалили рішення про оголошення карантину.

Зверніть увагу! Після появи симптомів сказу захворювання майже завжди закінчується летально. Вірус поширюється центральною нервовою системою, тоді й розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

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