В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг со здания торгового центра

Пьяный россиянин 6 ноября снял украинский флаг со здания ТРЦ в Виннице. Инцидент произошел на улице 600-летия.

Инцидент увидели охранники ТРЦ. Тогда злоумышленник бросился бежать. Флаг он выбросил в кусты.

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Злоумышленника догнали и доставили в полицейский участок.

Начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик рассказал, что злоумышленник – пьяный россиянин. Около 05:00 он был возле ТРЦ в компании знакомых.

Впоследствии россиянин вылез на здание и с флагштока снял флаг.

Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым,

– говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство.

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