В Виннице произошел масштабный пожар: огонь тушили почти полсотни спасателей

В Виннице 25 августа загорелись складские помещения. Огромный столб дыма был виден жителям нескольких районов.

Дым был виден за несколько километров

Пожар возник около 17 часов на переулке Костя Широцкого, 3а. Известно, что горело двухэтажное здание.

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Одно из арендованных помещений использовали как цех по изготовлению мебели.

Огонь локализовали в 18:49, а полностью погасили через час. На месте происшествия работали 43 спасателя и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.

Сгорело около 700 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Тушение пожара осложнял огромный дым. Кроме того, пожарные не могли добраться до складов, из-за сильных пробок на дороге.

Крупный пожар на винницких складах / Фото ГСЧС, "20 минут"

Смотрите видео пожара в Виннице:

Жуткие кадры пожара: видео

Густой дым над Винницей: видео