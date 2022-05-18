В Виннице простились с погибшим на войне пилотом: в его честь в небе пролетели самолеты

В Виннице в последний путь провели украинского героя – пилота Сергея Пархоменко, который погиб на войне. В его честь в небе над городом пролетели самолеты.

В Виннице простились с Сергеем Пархоменко

Таким образом почтили память и простились с героем его коллеги. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Обратите внимание Враг наступает на Востоке, но во многих направлениях терпит потери и отступает, – Генштаб

25-летний Сергей Пархоменко был капитаном штурмовой авиации, командиром авиационного звена 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Он погиб 14 мая во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя в Запорожье.

Героя похоронили в Виннице, столице украинской военной авиации, поскольку на Харьковщине, откуда родом Сергей, продолжаются боевые действия.

В Виннице простились с погибшим пилотом Сергеем Пархоменко: смотрите видео

Жизненный путь погибшего Героя

Сергей Пархоменко родился в 1997 году в Харькове. Любовь к небу передалась ему от отца и дедушки – военных авиаторов. Парень с детства мечтал приобщиться к семейному делу.

Он закончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2014 году, когда его отец выполнял боевые задания в воздухе, Сергей начал учебу на летном факультете Харьковского национального университета Воздушных сил. В 2019 году он выпустился из учебного заведения с квалификацией летчика 3-го класса.

Затем Сергей решил проходить службу в бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова и летать на самолетах Су-25, подражая своему отцу и деду.

К моменту полномасштабного вторжения России на территорию Украины Сергей уже занимал должность командира авиационного звена. Пилот совершил 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия враждебным ПВО и истребительной авиации, неоднократно выводил авиационную технику из-под ракетных ударов россиян и в ходе работы уничтожил:

более 20 вражеских танков,

более 50 боевых бронированных машин,

55 транспортных средств,

20 цистерн с горючим,

несколько сотен оккупантов из личного состава агрессора, среди них – солдаты и офицеры.

В боях с русским агрессором проявил себя победоносным воином, достойным сыном украинского народа и достойным наследником своей семьи военных летчиков. Он был душой авиационного подразделения, командиром-лидером, и замечательным человеком,

– так описали Сергея Пархоменко в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В честь погибшего пилота в небе пролетели самолеты: смотрите видео



Меньше чем за 2 недели до смерти, 2 мая, указом президента Украины Владимира Зеленского пилот был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество и патриотизм, проявленные при защите Родины.

У Героя остался маленький сын, родившийся уже после начала полномасштабной войны в Украине – в марте 2022 года. Убеждены, что мальчик вырастет настоящим украинцем и будет помнить о подвиге отца.

Редакция 24 канала выражает соболезнования и поддержку родным и близким погибшего Героя. Мы всегда будем ценить его вклад ради будущего свободной и мирной Украины. Вечная память!

В Виннице простились с пилотом Сергеем Пархоменко / Фото Винница.info

Обратите внимание – оперативная информация с фронта: смотрите видео