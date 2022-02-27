В Виннице снова воздушная тревога. Немедленно направляйтесь в укрытие!

Когда слышите сирены или видите соответствующее объявление о тревоге – всем жителям следует немедленно спрятаться в укрытиях гражданской защиты.

Внимание В Виннице воздушная тревога – всем в укрытие

Россия не оставляет попыток атаковать украинские города и поселки. В этот раз под вероятной угрозой оказалась Винница. Сирены в городе раздаются уже в третий раз в день.

Ракетные удары по Винницкой области

По Виннитчине враг уже наносил ракетные удары. Однако в селе Гузинцы Винницкой области ракету сбила наша система противовоздушной обороны.

Интерактивная карта укрытий в Виннице

Інтерактивна карта укриттів у Вінниці https://24tv.ua/vinnitsi-povitryana-trivoga-usim-ukrittya_n1881761 https://24tv.ua/vinnitsi-povitryana-trivoga-usim-ukrittya_n1881761

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