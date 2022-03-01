В Виннице воздушная тревога – все в укрытие

В Виннице звучат тревожные сирены. Всех призывают немедленно бежать в укрытие.

В Виннице объявили воздушную тревогу. Винничане, срочно спуститесь в укрытие гражданской защиты.

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Если вы услышали сирены, необходимо срочно

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию. Быстро одеться. Закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, выключить свет. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

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