В Виннице воздушная тревога – все в укрытие
1 марта 2022 , 04:51Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне Вінниця"
В Виннице звучат тревожные сирены. Всех призывают немедленно бежать в укрытие.
В Виннице объявили воздушную тревогу. Винничане, срочно спуститесь в укрытие гражданской защиты.
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Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
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