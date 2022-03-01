У Вінниці оголосили повітряну тривогу. Вінничани, терміново спустіться в укриття цивільного захисту.
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Якщо ви почули сирени, необхідно терміново
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- Швидко одягнутися.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.