В Виннице задержали переселенку, которая агитировала за "русский мир"

Полиция Винницкой области задержала переселенку из Донбасса, которая распространяла антиукраинские настроения и поддерживала Россию. В телефоне у женщины нашли сообщение "Чтобы вы сдохли, украинцы".

Злоумышленницу уже задержали правоохранительные органы Винницкой области. Поклонница "русского мира" будет нести уголовную ответственность.

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Женщина оказалась переселенкой из Донбасса.

Задержали переселенку, распространяющую антиукраинство / Фото Винницкой полиции

Сообщения в телефоне преступницы / Фото Винницкой полиции

Полный текст сообщения:

#Полиция Винницкой области

Сегодня в Виннице задержали переселенку из Донецка, которая в центре Винницы проводила агитацию в поддержку страны агрессора и высказывалась против Украины.

У поклонницы "русского мира" изъяли телефон, записи враждебного содержания с призывом к уничтожению украинцев.

Спасибо винничанам, что сообщаете нам важную информацию.

#стопроссия