В Винницкой области люди сажают цветы в выбоины на дорогах: курьезные фото

В Крыжополе, что в Винницкой области, на дороге посадили нарциссы. Так местные жители стремятся привлечь внимание властей к отсутствию ремонта.

Цветы светло-фиолетового цвета высадили на нескольких въездах в город. При этом, вместо горшков использовали ямы в асфальте.

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"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Цветы для главы Крыжопольской ОТГ", – написал пользователь соцсети Владимир Руснак.



Цветы в ямах возле Крыжополя / Фото из соцсетей

В комментариях жители города благодарят за такую инициативу. Кроме того, призывают посадить такую растительность и на других проблемных участках дороги.

Что говорят местные

Издание "Винница.info" пообщалось с жителями Крыжополя. Один из них заверил, что благодарен организаторам этого "флешмоба". Ведь ямы – действительно глубокие.

А так видно, что надо объезжать, чтобы не оставить на дороге колеса. Вижу впервые такое. Думаю, простоят эти ирисы долго. Потому что прошел дождик, и в ямах полно воды,

– отметил Александр.

"Будем надеяться, что люди, которые отвечают за ремонт дорог, отреагируют и где-то да и будут предпринимать какие-то действия. Потому что ремонт дорог в Крыжополь как-то обошли боком", – добавил он.

Как отметил другой местный житель, Игорь, ремонта дорог не было минимум в течение последних 6 месяцев. По его мнению, идея с нарциссами действительно будет действенной.