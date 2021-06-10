В Винницкой области люди сажают цветы в выбоины на дорогах: курьезные фото

В Крыжополе, что в Винницкой области, на дороге посадили нарциссы. Так местные жители стремятся привлечь внимание властей к отсутствию ремонта.
Цветы светло-фиолетового цвета высадили на нескольких въездах в город. При этом, вместо горшков использовали ямы в асфальте.
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"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Цветы для главы Крыжопольской ОТГ", – написал пользователь соцсети Владимир Руснак.
Цветы в ямах возле Крыжополя / Фото из соцсетей
В комментариях жители города благодарят за такую инициативу. Кроме того, призывают посадить такую растительность и на других проблемных участках дороги.
Что говорят местные
Издание "Винница.info" пообщалось с жителями Крыжополя. Один из них заверил, что благодарен организаторам этого "флешмоба". Ведь ямы – действительно глубокие.
А так видно, что надо объезжать, чтобы не оставить на дороге колеса. Вижу впервые такое. Думаю, простоят эти ирисы долго. Потому что прошел дождик, и в ямах полно воды,
– отметил Александр.
"Будем надеяться, что люди, которые отвечают за ремонт дорог, отреагируют и где-то да и будут предпринимать какие-то действия. Потому что ремонт дорог в Крыжополь как-то обошли боком", – добавил он.
Как отметил другой местный житель, Игорь, ремонта дорог не было минимум в течение последних 6 месяцев. По его мнению, идея с нарциссами действительно будет действенной.