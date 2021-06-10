Квіти світло-фіолетового кольору висадили на кількох в'їздах до міста. При цьому, замість горщиків використали ями в асфальті.

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"Було б смішно, якби не було так сумно. Квіти для голови Крижопільської ОТГ", – написав користувач соцмережі Володимир Руснак.



Квіти у ямах біля Крижополя / Фото з соцмереж

У коментарях мешканці міста дякують за таку ініціативу. Крім цього, закликають посадити таку рослинність й на інших проблемних ділянках дороги.

Що кажуть місцеві

Видання "Вінниця.info" поспілкувалося з мешканцями Крижополя. Один з них запевнив, що вдячний організаторам цього "флешмобу". Адже ями – справді глибокі.

А так видно, що треба об'їжджати, аби не залишити на дорозі колеса. Бачу вперше таке. Думаю, простоять ці іриси довгенько. Бо пройшов дощик, і в ямах повно води,

– зазначив Олександр.

"Будемо сподіватися, що люди, які відповідають за ремонт доріг, відреагують та щось та й будуть вживати якісь дії. Бо ремонт доріг до Крижополя якось обійшли боком", додав він.

Як наголосив інший місцевий житель, Ігор, ремонту доріг не було щонайменше протягом останніх 6 місяців. На його думку, ідея з нарцисами справді буде дієвою.