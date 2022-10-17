В Винницкой области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, - ОВА

Во время воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по Винницкой области. Враг попал в объект критической инфраструктуры.

Ракетный удар по Виннице враг нанес во время масштабной воздушной тревоги, которая длилась в Украине более 2,5 часов.

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Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, без жертв,

– сообщил председатель ОВА Сергей Борзов.

Заметим, что во время тревоги звуки взрывов услышали также жители Хмельницкой области. По предварительным данным, там отработала противовоздушная оборона.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что россияне выпустили в сторону Киева 3 крылатых ракеты "Калибр". Все смертоносные снаряды сбили наши силы ПВО.