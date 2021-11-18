Винницкая область перешла в красную зону: пункт вакцинации открыли в рок-пабе

Красная зона карантина в Украине расширяется, среди соответствующего перечня областей оказалась еще и Винницкая область. В регионе решились на открытие необычного пункта вакцинации – в рок-пабе.

Решение о красной зоне приняли на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 ноября. Поэтому там заработали строжайшие карантинные ограничения. Это означает, что будут работать только те, кто имеет сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Обратите внимание Винницкая область переходит в красную зону

Так же посещать рестораны, кинотеатры или спортзалы смогут только вакцинированные. Ограничения в транспорте пока не будут ужесточать.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась за последнюю неделю. Реанимационные отделения трех городских больниц загружены на 86%. Сейчас в регионе необходимые две дозы вакцины получили чуть больше, чем 22% населения области.

Работу пункта вакцинации скорректируют

В Виннице, чтобы побудить молодежь делать прививки, в одном из рок-пабов открыли пункт вакцинации. Посетители, получившие дозу вакцины в заведении, могли бесплатно пройти на концерт.

После введения красной зоны пункт вакцинации не будут закрывать, но его работу скорректируют, чтобы соответствовать новым требованиям. Бариста Евгений Шелинг рассказал, что такую альтернативу предложили владельцы заведения, поскольку в рок-пабе часто проходят концерты и приходит много людей.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Вакцинация в регионах Украины: последние новости