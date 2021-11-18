Рішення про червону зону прийняли на позачерговому засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 листопада. Відтак там запрацювали найсуворіші карантинні обмеження. Це означає, що працюватимуть лише ті, хто має сертифікат вакцинації або свіжий ПЛР-тест.

Зверніть увагу Вінницька область переходить у червону зону

Так само відвідувати ресторани, кінотеатри чи спортзали зможуть лише вакциновані. Обмеження у транспорті поки не посилюватимуть.

Ситуація із коронавірусом погіршилася за останній тиждень. Реанімаційні відділення трьох міських лікарень завантажені на 86%. Наразі в регіоні необхідні дві дози вакцини отримали трохи більше, ніж 22% населення області.

Роботу пункту вакцинації скоригують

У Вінниці, аби спонукати молодь робити щеплення, в одному із рок-пабів відкрили пункт вакцинації. Відвідувачі, які отримали дозу вакцини у закладі, могли безкоштовно пройти на концерт.

Після введення червоної зони пункт вакцинації не закриватимуть, але його роботу скоригують, аби відповідати новим вимогам. Бариста Євген Шелінг розповів, що таку альтернативу запропонували власники закладу, оскільки в рок-пабі часто відбуваються концерти й приходить багато людей.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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