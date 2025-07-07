Винницкий ТЦК и СП заявил о приостановлении работы по постоянному адресу, но удалил пост

Винницкий ТЦК и СП сообщил, что приостановил свою работу по постоянному адресу. Там заявили, что решение приняли учитывая напряженную ситуацию в стране и для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей, но впоследствии удалили пост.

Вероятно, такое решение Винницкого ТЦК связано с недавними ударами России по зданиям ТЦК в Запорожье и Харькове. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о приеме граждан Винницким ТЦК и СП

В Винницком ТЦК заявили, что приостанавливают свою деятельность по постоянному адресу и взамен сообщили две другие. Однако впоследствии выдали это сообщение без всяких объяснений.

Заметим, что контакты ТЦК и актуальные часы работы можно посмотреть на официальной странице Винницкого ТЦК и СП.

Напомним, что россияне неоднократно атаковали здания ТЦК. В частности, 6 июля в Кременчуге Полтавской области они попали в здание ТЦК и жилой дом.

3 июля похожая атака на ТЦК случилась и в самой Полтаве. Там в результате российского удара погибли два человека, еще 47 пострадали. Стоит заметить, что ранения получили и четверо военнослужащих.