В Винницкой области прогремел взрыв: есть погибшие и раненый

В поселке Крыжополь Винницкой области днем 31 декабря произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области. Отмечается, что взрыв в Тульчинском районе прозвучал около 12:00.

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Как произошел взрыв в Винницкой области

Правоохранители сообщили, что, по предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв.

В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно еще об одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи,

– сообщили в полиции Винницкой области.

По словам правоохранителей, еще один потерпевший получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты, а обстоятельства взрыва устанавливаются.

К слову, на днях взрыв также произошел в Киевской области. Правоохранители сообщили, что в селе на Бучанщине мужчина взорвал гранату прямо в доме, когда внутри были люди.