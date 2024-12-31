Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Вінницької області. Зазначається, що вибух в Тульчинському районі пролунав близько 12:00.

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Як стався вибух на Вінниччині

Правоохоронці повідомили, що, за попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух.

Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги,

– повідомили в поліції Вінниччини.

За словами правоохоронців, ще один потерпілий отримав травми та був госпіталізований.

Зазначається, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти, а обставини вибуху встановлюються.

До слова, днями вибух також стався на Київщині. Правоохоронці повідомили, що в селі на Бучанщині чоловік підірвав гранату прямо у будинку, коли всередині були люди.