В Винницкой области произошла химическая авария: спасатели пытаются осадить облака аммиака

Возле города Немиров, что в Винницкой области, на территории завода "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак. Сейчас спасатели пытаются осадить облака аммиака водой.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария, которая привела к утечке аммиака, случилась в Винницкой области 9 ноября, в 09:05.

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Утечка аммиака в Винницкой области

Инцидент произошел в городе Немиров на территории ЧАО "Райагрохим". Там из железнодорожной цистерны из-под горловины начал испаряться безводный аммиак.

По состоянию на 11:00 спасатели проводят осаждение облака аммиака распыленными струями воды.



В Винницкой области произошла химическая авария / Фото ГСЧС

Отделения радиационной, химической и биологической защиты пытаются установить причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.

К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

От ГСЧС привлекли 25 спасателей и 6 единиц техники.



Спасатели пытаются осадить облака аммиака / Фото ГСЧС

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