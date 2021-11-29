В Винницкой области произошла химическая авария: спасатели пытаются осадить облака аммиака
Источник:ГСЧС
Возле города Немиров, что в Винницкой области, на территории завода "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак. Сейчас спасатели пытаются осадить облака аммиака водой.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария, которая привела к утечке аммиака, случилась в Винницкой области 9 ноября, в 09:05.
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Утечка аммиака в Винницкой области
Инцидент произошел в городе Немиров на территории ЧАО "Райагрохим". Там из железнодорожной цистерны из-под горловины начал испаряться безводный аммиак.
По состоянию на 11:00 спасатели проводят осаждение облака аммиака распыленными струями воды.
В Винницкой области произошла химическая авария / Фото ГСЧС
Отделения радиационной, химической и биологической защиты пытаются установить причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.
К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.
От ГСЧС привлекли 25 спасателей и 6 единиц техники.
Спасатели пытаются осадить облака аммиака / Фото ГСЧС
Выброс аммиака на Сумщине
- В октябре 2020 года в Сумской области вблизи железнодорожной станции Торопиловка в результате разгерметизации цистерны произошел выброс аммиака.
- Тогда концентрация вещества в воздухе не превысила норму.
- Правоохранители по факту инцидента начали уголовное дело.