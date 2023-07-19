В Винницкой области командира роты поймали на взятке более 50 тысяч

В Винницкой области разоблачили командира роты на взяточничестве. Ему уже сообщили о подозрении.

Мужчина требовал деньги от подчиненного военнослужащего, выполняющего задания в зоне проведения боевых действий. Командиру роты уже избрали меру пресечения.

Смотрите также НАБУ обнародовало запись разговора чиновников из Тернопольщины, задержанных на взятке

В Винницкой области командира роты поймали на взяточничестве

Как стало известно, капитан требовал неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего, выполняющего задачи в зоне проведения боевых действий.

За такие средства мужчина пообещал не докладывать руководству части об обнаруженной нехватке имущества, закрепленного за сержантом, а также не назначать в связи с этим служебное расследование.

В итоге при получении второй части взятки – 46 тысяч гривен – командира роты задержали правоохранители.

Ранее командир уже получил от жены подчиненного военнослужащего первую часть взятки в сумме 10 тысяч гривен.

Командиру сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Командира роты поймали на взятке / фото прокуратуры



Взятка, которую требовал командир роты / фото прокуратуры

Взяточничество в Украине