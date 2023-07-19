В Винницкой области командира роты поймали на взятке более 50 тысяч
В Винницкой области разоблачили командира роты на взяточничестве. Ему уже сообщили о подозрении.
Мужчина требовал деньги от подчиненного военнослужащего, выполняющего задания в зоне проведения боевых действий. Командиру роты уже избрали меру пресечения.
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В Винницкой области командира роты поймали на взяточничестве
Как стало известно, капитан требовал неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего, выполняющего задачи в зоне проведения боевых действий.
За такие средства мужчина пообещал не докладывать руководству части об обнаруженной нехватке имущества, закрепленного за сержантом, а также не назначать в связи с этим служебное расследование.
В итоге при получении второй части взятки – 46 тысяч гривен – командира роты задержали правоохранители.Обратите внимание! Ранее командир уже получил от жены подчиненного военнослужащего первую часть взятки в сумме 10 тысяч гривен.
Командиру сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Командира роты поймали на взятке / фото прокуратуры
Взятка, которую требовал командир роты / фото прокуратуры
Взяточничество в Украине
- Недавно НАБУ обнародовало запись разговора между предпринимателем и чиновниками Тернопольщины, требовавших с предпринимателей 1,8 миллиона гривен взятки.
- Ранее Высший антикоррупционный суд изменил мера пресечения экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Кстати, его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, общая сумма которой составляла 1,8 миллиарда гривен.
- Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 15 мая поймали Всеволода Князева на взятке. По их словам, он получил взятку на сумму 2,7 миллиона долларов. Правоохранители изъяли у него около 1,1 миллиона долларов. Точная сумма, которой не хватает, равна 1,6 миллиона долларов. Эти деньги Князев, видимо, где-то скрывает.