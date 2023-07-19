Чоловік вимагав гроші від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій. Командиру роти вже обрали запобіжний захід.

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На Вінниччині командира роти піймали на хабарництві

Як стало відомо, капітан вимагав неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій.

За такі кошти чоловік пообіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати у зв'язку з цим службового розслідування.

У підсумку під час одержання другої частини хабаря – 46 тисяч гривень – командира роти затримали правоохоронці.

Зверніть увагу! Раніше командир вже отримав від дружини підлеглого військовослужбовця першу частину хабаря в сумі 10 тисяч гривень.

Наразі командиру повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Командира роти піймали на хабарі / фото прокуратури



Хабар, який вимагав командир роти / фото прокуратури

Хабарництво в Україні