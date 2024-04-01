Сообщается, что этот ужасный инцидент произошел возле села Марьяновка Винницкой области. Известно, что в результате падения с высоты один парень погиб.

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Подростки упали с высоты возле карьера

Вечером 1 апреля в ГСЧС рассказали, что сообщение о трагедии к спасателям поступило сегодня в 18:24.

Как выяснилось, за пределами села Марьяновка Гайсинского района, на территории гранитного карьера, что не действует, с высоты 10 метров упали двое подростков.

Отмечается, что один из ребят сумел самостоятельно выбраться из ловушки. По прибытии спасателей юноша был передан бригаде экстренной медицинской помощи. Однако, к сожалению, спасти другого пострадавшего не удалось.

Другой 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Также говорится, что бойцы ГСЧС, которые прибыли на вызов, с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего парня на берег.

Спасатели напоминают родителям и педагогам, не забывайте проводить с детьми профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности! Следите за досугом детей, ответственно отнестись к профилактике различных несчастных случаев.

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