Повідомляється, що цей жахливий інцидент трапився біля села Мар'янівка Вінницької області. Відомо, що внаслідок падіння з висоти один хлопець загинув.

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Підлітки впали з висоти біля кар'єру

Ввечері 1 квітня у ДСНС розповіли, що повідомлення про трагедію до рятувальників надійшло сьогодні о 18:24.

Як з’ясувалося, за межами села Марʼянівка Гайсинського району, на території гранітного кар'єру, що не діє, з висоти 10 метрів впало двоє підлітків.

Зазначається, що один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Після прибуття рятувальників юнака було передано бригаді екстреної медичної допомоги. Однак, на жаль, врятувати іншого постраждалого не вдалося.

Інший 17-річний юнак від отриманих травм загинув на місці,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Також мовиться, що бійці ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого хлопчину на берег.

Рятувальники нагадують батькам та педагогам, не забувайте проводити із дітьми профілактичні бесіди з безпеки життєдіяльності! Пильнуйте за дозвіллям дітей, відповідально поставитися до профілактики різних нещасних випадків.

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