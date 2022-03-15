В Винницкой области утром был ракетный обстрел, – ОВА
15 марта 2022 , 10:58Читати новину українською
Источник:Винницкая ОВА
Утром 19 дня войны в Винницкой области был ракетный обстрел. Ракета упала в поле.
Об обстреле сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. По его словам, пострадавших нет.
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Кстати, о "сверхсовременной" ракете, которую наши сбили два дня назад. Ее сбили обычным пулеметом,
– сказал Борзов.
Также он призвал всех, у кого есть чем, пытаться сбивать. По словам Борзова, ракеты летят невысоко и почти всегда в одно и то же время.
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