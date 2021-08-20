В Винницкой области высеяли огромный тризуб из горчицы: фото рекорда

В Винницкой области ко Дню Независимости установили национальный рекорд Украины. На поле из горчицы там высеяли огромный Государственный Герб.

Тризуб "засеяли" на поле возле села Серединка. Представитель Книги рекордов Украины Олег Волочков рассказал, что рекорд тщательно проверили.

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По словам специалиста, такого большого герба на поле в Украине еще не было.

И так – это самый большой герб Украины, созданный на поле. Поле – пшеничное, а сам герб высеян горчицей. Она еще маленькая, но через недели две она зацветет. Советую тогда приехать и посмотреть – будет настоящая красота,

– заявил Волочков.

Соорганизатор рекорда Людмила Олексюк отметила, что этот рекорд – подарок от села ко Дню Независимости.

Горчицу посеяли точечным методом там, где раньше смолотили пшеницу. По словам Олексюк, где-то в сентябре поле будет иметь золотистый цвет, тогда герб расцветет желтым.

Волочков отметил, что советует приехать в Серединку через 2 недели: тогда все расцветет и будет настоящая красота.

Возле села Серединка установили рекорд / Фото Суспільного и Винницкой ОГА

Фиксация рекорда стала настоящим праздником

Рекорд приурочили ко Дню Независимости Украины и Дню села Серединка – его отметили 19 августа. Герб высадили на площади более 60 гектаров.

В праздничный день на поле собрались 140 жителей села. Они выстроились в цифру 30.

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