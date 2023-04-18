СБУ задержали дочь экс-гауляйтера Чернобаевки: скрывалась под видом переселенки
Источник:Служба безопасности Украины
В Винницкой области СБУ задержала еще одну пособницу России. Ею оказалась дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки.
Предательница была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". Теперь злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки
Предательницей оказалась 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ уже сообщала о подозрении. После захвата поселка женщина одной из первых поддержала оккупантов и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.
По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" России на территории захваченной громады,
– рассказали правоохранители.
Так, предательница заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, женщина организовывала и лично принимала участие во многочисленных пропагандистских акциях России в оккупированной части Херсонщины.
В конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая являлась планом интегрирования юга Украины в экономику России.
После освобождения Чернобаевки предательница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.
Что грозит предательнице
СБУ сообщила женщине о подозрении по статье о пособничестве оккупационной администрации государства-агрессора. Ей избрали меру пресечения – содержание под стражей. Теперь злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
Предательницу задержали в Винницкой области / фото СБУ
СБУ разоблачает предателей Украины
- Служба безопасности выдвинула подозрение бывшему беркутовцу Валерию Астахову. Его подозревают в создании агентурной сети во фронтовых областях Украины.
- Также Служба безопасности разоблачила агента российских спецслужб, который пытался установить места дислокации HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.
- К тому же сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении женщине, которая помогла агрессору депортировать более тысячи украинских детей.