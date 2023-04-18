СБУ задержали дочь экс-гауляйтера Чернобаевки: скрывалась под видом переселенки

В Винницкой области СБУ задержала еще одну пособницу России. Ею оказалась дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки.

Предательница была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". Теперь злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки

Предательницей оказалась 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ уже сообщала о подозрении. После захвата поселка женщина одной из первых поддержала оккупантов и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" России на территории захваченной громады,

– рассказали правоохранители.

Так, предательница заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, женщина организовывала и лично принимала участие во многочисленных пропагандистских акциях России в оккупированной части Херсонщины.

В конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая являлась планом интегрирования юга Украины в экономику России.

После освобождения Чернобаевки предательница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

Что грозит предательнице

СБУ сообщила женщине о подозрении по статье о пособничестве оккупационной администрации государства-агрессора. Ей избрали меру пресечения – содержание под стражей. Теперь злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Предательницу задержали в Винницкой области / фото СБУ

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