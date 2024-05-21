Для увеличения уплаты налогов: "Винниковская табачная фабрика" требует разблокировать работу

"Винниковская табачная фабрика" стремится к активной работе, наращиванию производства и увеличению уплаты налогов в бюджет Украины. Однако на пути к этим целям фабрика сталкивается с постоянными проверками и произволом со стороны контролирующих органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует 24 Канал. Эти препятствия значительно усложняют работу предприятия и мешают ему реализовать свой потенциал.

Смотрите также Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уплатила в бюджет более 7 миллиардов гривен

С одной стороны, "Винниковская табачная фабрика" является добросовестным налогоплательщиком и вносит значительный вклад в экономику Украины. В 2023 году фабрика уплатила в госбюджет более 7 миллиардов гривен налогов и сборов. В 2024 году планировала выйти на 8,5 миллиарда, но из-за постоянных проверок и блокировки работы это становится уже невозможным.

"С другой стороны, действия контрольных органов создают искусственные барьеры для развития фабрики и угрожают ее дальнейшему существованию. Предприятие уже почти 4 месяца заблокировано постоянными проверками и прессингом силовых структур, и это срывает производственные планы. Ситуация негативно повлияла и на трудовой коллектив, более 700 работников остались без работы и зарплаты в тяжелое военное время. Заблокирована и социальная программа предприятия", – говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация требует немедленного решения

Как отмечается, необходимо создать благоприятные условия для работы добросовестных налогоплательщиков и устранить искусственные барьеры для развития украинского бизнеса.

Важно, чтобы контролирующие органы действовали в рамках закона и не творили произвол в отношении добросовестных предприятий. Ведь "Винниковская табачная фабрика" имеет право на честную конкуренцию и благоприятный бизнес-климат. Надеемся, что власть Украины обратит внимание на эту проблему и примет меры для ее решения,

– подчеркнули в компании.

Напомним, по сумме уплаченных налогов группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших плательщиков отрасли.

На 2023 год доля продукции, производимой группой компаний "Винниковская табачная фабрика", составляет 8,2% на табачном рынке Украины и продолжает расти.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" является исключительно производителем табачной продукции. Реализация продукции осуществляется через партнеров-дистрибьюторов по всей стране, которая насчитывает 23 основных склада, имеет около 36 000 точек продаж по всей территории Украины, что составляет 75% от национального объема табачной индустрии. В компании работает более 1500 сотрудников: около 1100 работников трудоустроено на фабрике и более 500 рабочих работает в дистрибуции.

"Украине нужны сильные и успешные предприятия, которые вносят свой вклад в развитие экономики страны. "Винниковская табачная фабрика" имеет все шансы стать одним из таких предприятий, но для этого ей необходима поддержка со стороны государства", – добавили в компании.