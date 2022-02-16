Виновата Россия: более половины украинцев выступает за пересмотр минских соглашений

Большинство украинцев убеждены, что минские соглашения не работают по вине России. Более 60% опрошенных считают, что эти договоренности следует пересмотреть.

Об ознакомлении украинцев с содержанием минских договоренностей и отношении к ним свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Большинство поверхностно ознакомлено с минскими соглашениями

67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием минских соглашений.

12% – очень хорошо знают их содержание.

Каждый пятый вообще не знаком с содержанием сделок. В то же время, этот показатель снизился за последние 4 года с 39% до 21%.

Знакомы ли украинцы с содержанием минских соглашений / Инфографика "Рейтинга"

Украинцы считают, что эти соглашения следует пересмотреть

63% опрошенных ответили, что следует пересмотреть минские договоренности и подписать новые. Этот показатель в динамике увеличивается.

Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования.

18% считают, что Киев должен выйти из переговорного процесса вообще.

Как Украина должна действовать по минским договоренностям / Инфографика "Рейтинга"

Виновным большинство считает Россию

57% украинцев ответили, что в том, что минские соглашения не работают, виновата Россия.

10% возлагают вину на боевиков.

Только 12% считают виновной Украину.

12% затруднились ответить кто виноват.

Кто виноват, что сделки не выполняют / Инфографика "Рейтинга"