Буданов заявил, что самолет, упавший в Казахстане был сбит российской ракетой из ЗРК "Панцирь С1". Это в частности предполагают и в США.

Официальный представитель США также подтверждает эту возможность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

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Что говорит Буданов об авиакатастрофе в Казахстане

Украинская разведка считает, что упавший в Казахстане самолет был сбит российской ракетой с её территории. По самолёту выпустили ракету из ЗРК "Панцирь С1".

Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на российской территории.

– отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Власти США считают, что причиной крушения самолета в Казахстане мог стать российский зенитный огонь. Об этом сообщает The Financial Times.

Следующее видео с обломками самолета и обстоятельства, связанные с безопасностью воздушного пространства в данном регионе России, указывают на возможность того, что самолет был сбит любым видом зенитного огня.

– заявило агентство авиационной безопасности Osprey.

Напомним, у Казахстана нет официальной версии крушения самолета. Там заявляют, что и опровергнуть ни одну из версий не могут.