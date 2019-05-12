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      Виновника покушения на Филарета суд лишь оштрафовал на 850 гривен

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      Покушение на Филарета совершили еще в 2018 году, а решение относительно виновника преступления суд принял только сейчас
      Покушение на Филарета совершили еще в 2018 году, а решение относительно виновника преступления суд принял только сейчас / Getty Images

      Шевченковский райсуд Киева признал виновным в покушении на почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета – Севастиана (в миру Михаила Возняка). Это бывший внештатный епископ Черниговский и Нежинский. Он был признан виновным в причинении умышленного легкого телесного повреждения и оштрафован на 850 гривен.

      Кроме того, с Возняка взыскали около 1030 гривен в пользу государства как затраты на привлечение экспертов. Приговор виновнику покушения на Филарета вынесли 2 мая, а опубликовали 8 мая, свидетельствует информация на сайте Единого госреестра судебных решений. Возняк полностью признал свою вину и раскаялся.

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      При принятии решения принял во внимание раскаяние Возняка, а также то, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, занимается общественно-полезным трудом, имеет положительную характеристику по месту службы и проживания, непосредственно участвовал в АТО на территории Донецкой области, не состоит на учете у нарколога и психиатра.

      Замах на Філарета винуватець Севастіан Михайло Возняк
      Виновник покушения на Филарета – Севастьян (в миру Михаил Возняк)

      Что известно о покушении на Филарета?

      25 мая 2018 года внештатный епископ Севастьян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в неприемное время вошли в резиденцию тогдашнего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Они планировали попасть в личные покои Филарета, который в это время ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла экономка патриархии монахиня Варвара (в миру Надежда Шульгач). Возняк сразу напал на нее, распылив в лицо женщины слезоточивый газ. 90-летняя монахиня получила химический ожог глаз. После этого отец и сын скрылись с места преступления.

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      Монахиня Варвара, яка запобігла замаху на Філарета
      90-летняя монахиня Варвара, на которую напал Возняк

      Это нападение Синод назвал покушением на убийство, ведь если бы газ попал на владыку, учитывая его преклонный возраст, это могло бы повлечь тяжелые последствия, вплоть до смерти. Тогда же Севастиана лишили сана священника.

      Сам Возняк в суде рассказывал, что в тот день якобы принес Филарету книги. В коридоре помещения церкви он встретил монахиню Варвару, которая начала кричать, что ему здесь находиться нельзя. Поэтому Возняк достал из сумки баллончик со слезоточивым газом и распылил ей в лицо.

      Церковники также обвиняют Севастиана в том, что он в течение многих лет цинично нарушал монашеские обеты, живя фактически как светское лицо в зарегистрированном по государственному законодательством браке и имеет детей.

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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Штрафы Православная церковь Украины УПЦ КП Религия Филарет
      Источник: 24 канал
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