Вину не признал, помилование не просил, - Кольченко

Россияне требовали подписать прошение о помиловании, в тексте которого было признание вины. Об этом рассказал один из освобожденных 7 сентября украинских пленников Кремля Александр Кольченко.

В Москве Кольченко завели в кабинет, а там российский сотрудник СИЗО дал бланк прошения о помиловании. Об этом сообщило "Громадське".

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Я читаю, а там просьба о помиловании: "Я, такой-то, признаю свою вину". Говорю: "Спасибо, ничего не буду писать,

– рассказал Кольченко.

Тогда россиянин спросил: может, Кольченко не хочет вернуться домой? Александр ответил, что ему безразлично. А потом: "Сотрудник такой: "Ладно, вы уже написали". И ушел".

7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России политзаключенных и 24 военнопленных моряков, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как Кольченко попал в русский плен?

Активиста Александра Кольченко вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Обоих обвинили в подготовке терактов. В 2015 году Кольченка приговорили к 10 годам российской колонии. Всего украинец пробыл в российском плену почти 5 лет.



Кроме 24 моряков, в Украину вернулись и удерживаемые в России политзаключенные / Инфографика 24 канала

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