Провину не визнав, помилування не просив, – Кольченко

Росіяни вимагали підписати прохання про помилування, в тексті якого було визнання провини. Про це розповів один із звільнених 7 вересня українських бранців Кремля Олександр Кольченко.

У Москві Кольченка завели до кабінету, а там російський співробітник СІЗО дав бланк прохання про помилування. Про це повідомило "Громадське".

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Я читаю, а там прохання про помилування: "Я, такий-то, визнаю свою провину". Кажу: "Дякую, нічого не буду писати,

– розповів Кольченко.

Тоді росіянин запитав, чи може Кольченко не хоче повернутися додому. Олександр відповів, що йому байдуже. А потім: "Співробітник такий: "Гаразд, ви вже написали". І пішов".

7 вересня, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії політв'язнів і 24 військовополонених моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як Кольченко потрапив у російський полон?Активіста Олександра Кольченка разом з українським режисером Олегом Сенцовим затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Обох звинуватили у підготовці терактів. У 2015 році Кольченка засудили до 10 років російської колонії. Загалом українець пробув у російському полоні майже 5 років.\



Окрім 24 моряків, до України повернулися й утримувані в Росії політв'язні / Інфографіка 24 каналу

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