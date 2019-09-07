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      Провину не визнав, помилування не просив, – Кольченко

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      Кольченко повернувся до України 7 вересня серед інших політв'язнів
      Кольченко повернувся до України 7 вересня серед інших політв'язнів / 24 канал

      Росіяни вимагали підписати прохання про помилування, в тексті якого було визнання провини. Про це розповів один із звільнених 7 вересня українських бранців Кремля Олександр Кольченко.

      У Москві Кольченка завели до кабінету, а там російський співробітник СІЗО дав бланк прохання про помилування. Про це повідомило "Громадське".

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      Я читаю, а там прохання про помилування: "Я, такий-то, визнаю свою провину". Кажу: "Дякую, нічого не буду писати,
      – розповів Кольченко.

      Тоді росіянин запитав, чи може Кольченко не хоче повернутися додому. Олександр відповів, що йому байдуже. А потім: "Співробітник такий: "Гаразд, ви вже написали". І пішов".

      7 вересня, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії політв'язнів і 24 військовополонених моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Як Кольченко потрапив у російський полон?Активіста Олександра Кольченка разом з українським режисером Олегом Сенцовим затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Обох звинуватили у підготовці терактів. У 2015 році Кольченка засудили до 10 років російської колонії. Загалом українець пробув у російському полоні майже 5 років.\

      Полонені
      Окрім 24 моряків, до України повернулися й утримувані в Росії політв'язні / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ
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