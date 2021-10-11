Вирастюку угрожали убийством: в полиции рассказали подробности

11 октября 2021 , 13:06
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Источник:

фейсбук полиции Киева

Нардепу Василию Вирастюку угрожали убийством. Звонок с угрозами политик получил 11 октября.

Известно, что злоумышленник позвонил народному депутату со скрытого номера. Сейчас в полиции уже установили, что это был 19-летний молодой человек.

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Народному депутату угрожали: в полиции возбудили уголовное дело

По факту угрозы народному депутату начато уголовное производство,
– рассказали в правоохранительных органах.

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