Об этом сообщили в сообществе "Дети Вишневого" и родители детей в социальных сетях.

Что писали родители о лагере, куда отправили детей из Вишневого?

После российской атаки на Вишневое, когда ракета попала в склады боеприпасов, расположенные среди жилой застройки, было повреждено около 300 домов, а 90 из них не подлежат восстановлению. Для поддержки детей, пострадавших в результате трагедии, государство организовало оздоровление 110 детей в лагере "Артек" в Закарпатье.

Поездка была организована при поддержке Министерства социальной политики, Государственной службы по делам детей, Киевской областной государственной администрации и городских властей Вишневого. Сообщалось, что дети получат сбалансированное пятиразовое питание, психологическую помощь, будут участвовать в спортивных и творческих мероприятиях.

Однако уже через несколько дней после начала смены родители начали сообщать о многочисленных проблемах.

Местная жительница Ника Хорунжа опубликовала фотографии из лагеря, на которых, по ее словам, видны волосы в тарелке с макаронами, поврежденная мебель, грязные полотенца и давно не ремонтируемые санузлы.

По словам женщины, в лагере находилась ее 17-летняя сестра вместе с друзьями, однако из-за условий проживания детей пришлось забрать досрочно.

В лагерь дети приехали 21-го, а 25-го уже уехали. Потому что просто каждый день звонили и плакали,

– рассказала Ника в комментарии изданию "Хмарочос".

Условия в лагере "Артек" в Закарпатье / Фото со страницы Ники Хорунжи в фейсбуке

Родители также делятся свидетельствами в Telegram-группе "Родители Артек". Они утверждают, что в комнатах и санузлах есть плесень и грибок, на 12 кроватей предусмотрено всего две тумбочки, не хватает душевых и туалетов, а туалетная бумага часто отсутствует.

Помимо бытовых условий, родители жалуются и на организацию отдыха. По их словам, подросткам не разрешают самостоятельно передвигаться по территории, предусмотрен длительный "тихий час", а отбой наступает уже в 21:30. Также дети рассказывали, что на них кричат, а в лагере нет библиотеки или настольных игр.

"Нашли себе занятие – поиграть в "Мафию", так на них отругались, что карточные игры запрещены", – говорится в сообщении родителей.

Жалобы родителей на условия в лагере "Артек" в Закарпатье / Скриншоты из чата "Родители Артек"

В связи с жалобами родители разместили в холле лицея № 2 в Вишневом коллективное обращение, которое уже подписывают жители общины.

Они призывают компетентные органы проверить условия проживания детей, санитарное состояние лагеря, достаточность санузлов и средств гигиены, организацию досуга, а также соблюдение работниками педагогической этики.

Если благодаря нашему обращению будут устранены недостатки, выиграют не только наши дети. Особенно это касается социально незащищенных детей, которые чаще всего отдыхают там, то есть детей с прифронтовых территорий, из многодетных семей и т. п., которым зачастую просто некому помочь отстоять их права,

– подчеркнули в сообществе "Дети Вишневого".



Родители уже собирают подписи, чтобы изменить условия пребывания детей в лагере в Закарпатье / Фото из Telegram-группы "Родители Артек"

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Под ударом оказался город Вишневое, где были зафиксированы сильные взрывы. В результате обстрела погибли 9 человек, по меньшей мере 30 – пострадали.