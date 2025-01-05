В США умер осел Перри, который стал прототипом героя из мультфильма "Шрек"

В США умер осел Перри, который стал прототипом Ослика из мультфильма "Шрек". Животное прожило 30 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Barron Park Donkey Project. Животное усыпили из-за невыносимой боли в ногах, поскольку ламинит прогрессировал очень быстро, отметили работники зоопарка.

Смотрите также В Австралии умер самый большой в мире крокодил, живший в неволе: его возраст поражает

Что известно о смерти осла Перри

В США 2 января умер осел Перри, который послужил прототипом для героя Ослика из мультфильма "Шрек".

Перри прожил 30 лет, а с 1997 года обитал в зоопарке Barron Park Donkeys. В 1999 году аниматоры компании Pacific Data Images наблюдали за ним, чтобы точно передать его образ в мультфильме.

Животное длительное время страдало от ламинита – воспалительного процесса в мягких тканях между копытной костью и копытным рогом. Из-за сильной боли было принято решение усыпить осла.

Мы будем скучать по тебе, Перри. Ты был особенным, мы никогда тебя не забудем,

– написали на странице Barron Park Donkey.

Работница парка Дженни Киратли рассказала для издания Polo Alto Online отметила, что из-за болезни осел не мог стоять на одной из ног.

В США умер осел Перри / Фото из социальных сетей

"В течение месяца он просто стоял на трех ногах, а четвертую держал поднятой, что добавляло дополнительный вес на правый бок", – добавила она.

Сотрудники применяли различные методы лечения, чтобы уменьшить боль животного, в частности иглоукалывание, горячий массаж и лазерную светотерапию. Однако состояние осла не улучшилось.

Он явно чувствовал сильную боль, принимал много обезболивающих. Помощники целый день наблюдали за ним и надеялись, что это пройдет,

– сказала Киратли.

Ослик Перри / Фото из социальных сетей

Перри стал прототипом осла, говорящего из мультфильма "Шрек", который вышел в 2001 году. В оригинальной версии персонажа озвучил американский комедийный актер Эдди Мерфи, а сам герой стал одним из самых известных образов мультфильма.