Мобилизация в Украине: какое образование дает отсрочку от службы

Отсрочку от мобилизации можно получить при условии получения непрерывного образования. Для магистров это аспирантура.

В новом Законе о мобилизации право на отсрочку осталось за теми, кто получает уровень образования, выше предыдущего на дневной или дуальной форме, информирует 24 Канал.

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Аспиранты не будут призываться к службе

Для выпускников магистратуры следующим этапом является аспирантура – третий уровень высшего образования. С дипломом магистра или специалиста можно поступить в аспирантуру и получить право на отсрочку от мобилизации.

Важно. Возрастных ограничений для поступления нет, однако отсрочка предоставляется только при первичном поступлении. Если у вас уже есть ученая степень, полученная ранее, право на отсрочку не предоставляется. Также отсрочка не предоставляется при заочной форме обучения.

В этом году поступление в аспирантуру впервые потребовало обязательной сдачи единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Это тот самый экзамен, который используется для поступления в магистратуру. Проходит он в специализированных центрах в компьютерном формате и включает два теста: по иностранному языку и логике.

Важно учитывать то, что для поступления в аспирантуру нужно предоставить военно-учетный документ.

Как аспиранту получить отсрочку

Для получения отсрочки аспиранту необходимо подать заявление в ТЦК по месту учета, добавив документ, подтверждающий обучение в аспирантуре. Таким документом является справка из учебного заведения, подтверждающая обучение на очной или дуальной форме.

Для того чтобы получить справку об обучении для отсрочки, необходимо:

Обратиться в свое учебное заведение. В некоторых университетах заявки на справки для отсрочки принимают по электронной почте.

Работники вашего учебного заведения сформируют и выдадут вашу справку с ЕГЭБО.

Подать справку в ТЦК, обратившись туда лично.

То есть отсрочку от призыва на военную службу могут получить уже фактически зачисленные на обучение аспиранты.