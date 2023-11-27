Скандальные стримы в пользу России: СБУ выдвинула подозрение блогеру-провокатору из Киева

В Киеве киберспециалисты СБУ задокументировали подрывную деятельность скандального столичного блогера. По словам правоохранителей, он занимался дискредитацией Сил обороны.

Об этом стало известно 27 ноября. Злоумышленник намеренно провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями, передвигаясь по улицам города в комендантский час.

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Блогеру грозит до 8 лет тюрьмы

СБУ не называет фамилии, однако СМИ утверждают, что злоумышленником оказался скандальный блогер Виталий Баяльский. Он проводил онлайн-трансляции на своей странице в фейсбуке, в которых оскорблял украинских защитников и фиксировал их местонахождение на территории столицы.

При обысках по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения провокационного контента в пользу России,

– сообщили в СБУ.

По данным следствия, такой информационно-подрывной контент "подыгрывал" российским пропагандистам в изготовлении фейковых сюжетов относительно общественно-политической ситуации в Украине. Российские спецслужбы также могли использовать видеостримы киевского блогера для идентификации украинских военных и отслеживания их геолокации.

На основании собранных доказательств СБУ выдвинула Виталию Баяльскому подозрение по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям. Сейчас решается вопрос о возможных дополнительных преступных действиях фигуранта.

Поскольку он не явился на рассмотрение дела об избрании ему меры пресечения, его принудительно доставят в суд на основании постановления о поводе. Сейчас продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.

Расследования СБУ

СБУ вместе с полицией и во взаимодействии с МИД разоблачила и заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС. По данным следствия, консул Украины оформляла визы для въезда в Украину нелегалов под видом студентов, которые в дальнейшем ехали в ЕС.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила предателя в Херсонской области, который во время оккупации одним из первых предложил россиянам свою "помощь", разоблачая места нахождения участников движения сопротивления и членов их семей. Им оказался депутат одного из поселковых советов региона.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили "схему" растраты продуктов питания для ВСУ более чем на 5 миллионов гривен. Четырем преступникам уже сообщили о подозрениях.



