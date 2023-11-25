Нардеп Виталий Данилов сложил мандат: член "Батькивщины" уже написал заявление

Народный депутат Виталий Данилов написал заявление о досрочном сложении мандата. Датировано оно 22 ноября, а стало известно о нем поздно вечером 25 ноября.

Собственно рассказал о том, что Виталий Данилов сложил депутатский мандат, нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что это уже официально.

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Голосование будет в декабре

Ярослав Железняк отметил, что Виталий Данилов из партии "Батькивщина" досрочно сложил мандат. Также он выложил в сеть фото заявления народного избранника.

Как отмечает Железняк, Виталий Данилов прошел в Верховную Раду по общему округу. Следовательно, вместо него зайдет следующий коллега по списку.

А вот голосование за поддержку сложения мандата Виталия Данилова состоится уже 8 декабря.

P.S. Несмотря на то, что его фракция сидит рядом с нами….честно говоря, впервые по фото узнал о таком коллеге,

– констатировал Железняк.



Заявление о сложении мандата Виталия Данилова / Фото с телеграма Железняка

Добавим, что Виталий Данилов – народный депутат трех созывов. В Верховную Раду впервые он прошел еще в 2007 году. Известно, что возглавляет Харьковскую областную организацию "Батькивщины". А вот в парламенте IX созыва Виталий Данилов являлся членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

У нардепов вырастет зарплата

Как только сложение мандата поддержат, в Верховной Раде останется 402 из 450 народных депутатов.

Известно, что в 2024 году вырастет заработная плата народных депутатов. Следует понимать, что они высказались против "заморозки" оплаты своей работы. Говорят, что "живут на эти деньги".

Детальнее об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа.

Зарплаты депутатов увеличиваются автоматически, потому что они привязаны к прожиточному минимуму. Я лично подавала правку о том, чтобы заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года. Потому что это справедливо, и, соответственно, не пришлось бы увеличивать фонд на оплату труда нардепов,

– отметила она.

Подласа отметила, что говорится о программе "Воплощение законотворческой деятельности Верховной Рады". Собственно соответствующую идею народные избранники не поддержали. По ее словам, во всех партиях, кроме "ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были те, кто уверял, что "живет на зарплату". Также заявляли, что не имеют финансовой подушки безопасности.