Трагическую весть о гибели Виталия сообщили в городском совете Червонограда, что на Львовщине, откуда родом был сам волонтер.
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Возил гуманитарку для воинов
Там рассказали, что жизнь Виталия Дубаса оборвалась в ужасном ДТП на трассе Киев – Чоп вблизи села Николаевки, когда он возвращался из очередной поездки на передовую.
Мужчина с начала российского вторжения постоянно участвовал в поездках на фронт. Он доставлял гуманитарные грузы и машины для наших защитников.
Часто жертвуя личными делами и работой, ехал к военным, откликаясь на каждую потребность,
– вспоминают в городском совете.
У погибшего волонтера осталось 6 малолетних детей.
Трагическая гибель волонтеров: другие случаи
- В Черкассах погиб волонтер Николай Мацко. Мужчина провалился под лед. Он был родом из Мелитополя. После оккупации родного города Николай покинул дом и начал волонтерить. У мужчины остались жена и мать.
- В конце 2023 года погибли супруги волонтеры Артур и Дарья Виноградовы. В тот трагический день они должны были отвезти подарки на Рождество для детей в поселке Русская Лозовая, что под Харьковом. Супруги эвакуировали из опасных мест сотни семей с 24 февраля 2022 года. Также они занимались доставкой гуманитарной помощи. Артуру было всего 27 лет, а Дарье 23. Они ждали ребенка.
- В прошлом году весной российская ракета попала в автобус польских волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в город Часов Яр. Медики неделю боролись за жизнь волонтера Марека, однако спасти мужчину не удалось.
- Возле Харькова погиб боец Международного легиона британец Крейг Макинтош. 48-летний мужчина и отец двух дочерей ушел на фронт добровольцем как медик. До войны в Украине он работал ландшафтным садовником, однако еще с молодости мечтал стать профессиональным военным.