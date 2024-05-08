Трагическую весть о гибели Виталия сообщили в городском совете Червонограда, что на Львовщине, откуда родом был сам волонтер.

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Возил гуманитарку для воинов

Там рассказали, что жизнь Виталия Дубаса оборвалась в ужасном ДТП на трассе Киев – Чоп вблизи села Николаевки, когда он возвращался из очередной поездки на передовую.

Мужчина с начала российского вторжения постоянно участвовал в поездках на фронт. Он доставлял гуманитарные грузы и машины для наших защитников.

Часто жертвуя личными делами и работой, ехал к военным, откликаясь на каждую потребность,

– вспоминают в городском совете.

У погибшего волонтера осталось 6 малолетних детей.

Трагическая гибель волонтеров: другие случаи