Оккупанты признали, что в Новой Каховке взорвали одного из главных коллаборантов

Партизаны из движения "Атеш" констатировали, что взорвали гауляйтера Новой Каховки на левобережье Херсона. Собственно, речь идет о таком себе Виталии Гуру. Вместе с тем пропагандисты уверяют, что это было всего-навсего покушение на убийство.

Заметим, что в "Атеше" о подрыве заместителя председателя Новокаховской оккупационной военно-гражданской администрации возле его автомобиля сообщили в понедельник, 13 марта. Следующего дня у вражеских телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что якобы оккупанта не ликвидировали, однако попытка покушения действительно была. Об этом информирует 24 Канал.

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"Это же было уже"

Следует сказать, что это уже второе покушение на Виталия Гуру. Важно, что первое –оказалось инсценировкой Федеральной службы безопасности России и "случилось" летом 2022 года.

Все произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гура, когда оно остановилось возле столовой "Вкусная страна" в Новой Каховке. В результате заместитель председателя военно-гражданской администрации получил ранения, и его доставили в больницу,

– написали российские паблики об инциденте, произошедшем на днях.

Напомним, что в августе прошлого года СМИ сообщали об "убийстве" Виталия Гуры. Тогда речь шла о том, что якобы чиновника застрелили. Однако уже через месяц стало известно, что все это было постановкой ФСБ, которая таким странным образом решила вычислить реальных украинских диверсантов.

Что говорят в "Атеш"

Отметим, что партизанская организация "Атеш" была основана после начала полномасштабного вторжения России в наше государство. Работает она не только на оккупированных украинских территориях, но и в глубоком тылу враждебного государства. К ее созданию причастны украинцы и крымские татары.

Собственно, представители этого движения информировали о том, что в 12:10, 13 марта, взорвали Виталия Гуру, однако призвали сразу дождаться официальной информации о ликвидации оккупанта.

В то же время там констатировали, что в любом случае – то есть даже если гауляйтер жив – это событие хорошее напоминание для всех захватчиков о том, что они не смогут спокойно жить на украинской земле.

Обновление. Около 11:10, 14 марта в "Атеш" написали, что очень "обеспокоены" состоянием здоровья Виталия Гуры. Там также не без иронии "напомнили" коллаборанту, что работа с оккупантами "вредит здоровью", и призвали ждать хороших новостей.

"Уверяем – Виталик далеко не последний в нашем списке", – кроме того, говорится в сообщении.