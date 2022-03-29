По состоянию на 12:00 спасатели уже достали из-под завалов здания Николаевской ОВА 3 погибших. Еще 22 человека пострадали.
К теме Мы своего не отдадим, – Ким о последних атаках на Николаев
Виталий Ким отметил, что ночью 29 марта было много обстрелов по Николаеву. Он также добавил, что оккупанты отказались от идеи взять город.
Видео вражеской атаки на Николаевскую ОВА:
Атака на Николаевскую ОВА: что известно
- Утром 29 марта россияне нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. От обстрела разрушена центральная часть постройки с 1 по 9 этаж.
- Из-под завалов слышны голоса людей. По состоянию на 12:00 спасатели достали тела 3 погибших, еще 22 – ранены. Работники ГСЧС в дальнейшем проводят спасательную операцию.
- По мнению главы ОВА Виталия Кима, российские захватчики нанесли удар по административному зданию, потому что отказались от планов захватить город или даже область.