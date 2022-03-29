Станом на 12:00 рятувальники вже дістали з-під завалів будівлі Миколаївської ОВА 3 загиблих осіб. Ще 22 особи постраждали.

До теми Ми свого не віддамо, – Кім про останні атаки на Миколаїв

Віталій Кім зазначив, що вночі 29 березня було багато обстрілів по Миколаєву. Він також додав, що окупанти відмовилися від ідеї взяти місто.

Відео ворожої атаки на Миколаївську ОВА:

Атака на Миколаївську ОВА: що відомо

Вранці 29 березня росіяни завдали чергового удару по Миколаєву. Загарбники влучили у будівлю ОВА. Від обстрілу зруйнована центральна частина споруди з 1 по 9 поверх.

З-під завалів чути голоси людей. Станом на 12:00 рятувальники дістали тіла 3 загиблих , ще 22 – поранені . Працівники ДСНС надалі проводять рятувальну операцію.

. Працівники ДСНС надалі проводять рятувальну операцію. На думку голови ОВА Віталія Кіма, російські загарбники завдали удару по адміністративній будівлі, бо відмовилися від планів захопити місто чи навіть область.

Відео Кіма про новий удар на Миколаїв: "У мій кабінет потрапили, сволочі"